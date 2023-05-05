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Hamza Dağ: 'Türkiye artık seçmeniyle, iktidarıyla yönetimiyle her şeyiyle yepyeni bir Türkiye'

05.05.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Türkiye’yi eski Türkiye zannediyorlar. Türkiye artık seçmeniyle, iktidarıyla yönetimiyle her şeyiyle yepyeni bir Türkiye. Eski Türkiye’de kalan ise muhalefet. Bir ekonomistin ne dediğinin veya Londra'daki, Washington’dakilerin ne dediğinin bir önemi yok" dedi.

Hamza Dağ: 'Türkiye artık seçmeniyle, iktidarıyla yönetimiyle her şeyiyle yepyeni bir Türkiye'

Kütahya'da basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Dağ, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay'ın da katılımı ile basın toplantısı düzenleyerek, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Dağ, "Onlar halen eskide kalmışlar. Türkiye’yi eski Türkiye zannediyorlar. Türkiye artık seçmeniyle, iktidarıyla yönetimiyle her şeyiyle yepyeni bir Türkiye. Eski Türkiye’de kalan ise muhalefet. Bir ekonomistin ne dediğinin veya Londra'daki, Washinton’dakilerin ne dediğinin bir önemi yok. Bizim için Türkiye’deki milletimizin ne dediği önemli. Kütahya’daki vatandaşımızın sözünü 14 Mayıs'ta gayet gür bir şekilde söyleyecek, ekonomiste de gerekli cevabı verecek. Hızlı büyüme bir takım sosyolojik problemlere de sebebiyet veriyor. Kontrolü büyüme önemlidir. Bizim kontrollü büyümeyi ön plana almamız lazım. Önümüzdeki dönem inşallah Kütahya için daha farklı olacaktır. Biz burada bir çalışma yaparken bölgesel dağıtım üzerinden bir çalışma noktasından bakmadık. Evet, kadro kurarken bölgesel dağılım önemli, ama aynı zamanda da o bölgesel dağılımda en iyi kadroyu kurmak durumundasınız. Biz sadece seçime dönük en iyi kadro noktasına bakmadık, seçimden sonrası için de iyi bir kadro noktasına baktık” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Hamza Dağ ak parti

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