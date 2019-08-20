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Hamza Dağ'dan Başkan Soyer'e 'imar' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 3 gündür süren yangınlar konusunda, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i eleştirerek, "Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde 'Yanan alanları imara açmayacağız' şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu" dedi.

Hamza Dağ'dan Başkan Soyer'e 'imar' eleştirisi

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 3 gündür süren yangınlar konusunda, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i eleştirerek, "Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde 'Yanan alanları imara açmayacağız' şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentin çeşitli noktalarında 3 gündür süren orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yanan alanların imara açılmayacağı yönündeki açıklamalarına yönelik, "Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde 'Yanan alanları imara açmayacağız' şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu. Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir. 48 saattir yangın bölgesinde çalışmaları takip eden ve sürecin her daim içinde olan Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum. Sadece basına görüntü verip, ortadan kaybolan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da özverisinden dolayı minnettarız" dedi.

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