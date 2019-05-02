Hamza Dağ’dan Çolpan Işın Taner’in skandal paylaşımına tepki

Kendisini ’yaşam koçu’ olarak tanımlayan Çolpan Işın Taner isimli kadının çocuk istismarı üzerine sosyal medyada yazdığı tepki çeken sözlere bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’dan geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kendisini yaşam koçu olarak tanımlayan Çolpan Işın Taner isimli kadının çocuk istismarı üzerine sosyal medyada yazdığı “Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir” sözlerine tepki gösterdi.

“Elim bir hadise, adli bir olay”

Dağ yaptığı açıklamada, “Eğitim almış bir kişinin, bir paylaşım yapması siyasetçilerin gündemi olacak bir mevzu değil. Birçok kimse birçok yerde hem sosyal medya üzerinden hem de başka mecralarda birçok şey söylüyor ama gerçekten elim bir hadise, adli bir olay. Bu olay üzerinden yapılan yoruma baktığımızda bu olaya siyasi bir anlam yüklemek ve bir zihin arka planını ortaya koymak; burada son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin belki de kazanmış olduğu bir-iki belediye ile birlikte ortaya çıkan zihnin, zihin arka planının dışa vurumunu çok fazla görmeye başladık. Bu nefret söylemini, bu ötekileştirme söylemini bizim nesil fazlasıyla yaşamıştı. Bizim nesil, 28 Şubat ve sonrasında vesayetin bu ülkeden kaldırılması sürecine kadar, sadece 28 Şubat-AK Parti öncesi değil, AK Parti iktidarının ilk dönemlerinde de, özellikle vesayetin devam ettiği 2008-2009 yıllarına kadar bu zihniyet, medya aracılığı ile değişik mecralarda bu fikirlerini hep ortaya koydu ve bunları biz fazlasıyla gördük. Vesayetin ortadan kalkmasıyla birlikte açıkçası bu tarzdaki söylemleri daha çok takiyeye bırakmışlardı. Takiye şeklinde hareket tarzı belirlemişti. Cumhuriyet Halk Partisi, kampanya döneminde hem göstermiş olduğu adaylar, hem de ortaya koymuş olduğu tablo açısından bu takiyeyi fazlasıyla göstermişti” dedi.