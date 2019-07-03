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Hamza Dağ'dan muhalefete S-400 eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda muhalefet bloğundan tek açıklama yapılmadığını, bu konularda konuşmamalarını manidar bulduğunu söyledi.

Hamza Dağ'dan muhalefete S-400 eleştirisi

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda muhalefet bloğundan tek açıklama yapılmadığını, bu konularda konuşmamalarını manidar bulduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye ile Rusya arasında süren S- 400 hava savunma sistemi görüşmeleri ile Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve Suriye konularına dair açıklamalar yaptı. Yerel seçimlerin bittiğini, ülkenin artık normal gündemine döndüğünü ifade eden Dağ, özellikle S-400 konusuna dair muhalefet bloğunun açıklama yapmadığını belirterek, "Bir iktidar, muhalefeti nerede yanında görmek ister? Böyle milli konularda. Memleketin geleceği açısından çok hassas olan konularda. İktidar, muhalefetini dışarıya karşı ayrı düşündüğünü görmemesi için yanında görmek ister. Ama S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda muhalefet bloğunun tamamının tek satır açıklama yaptığını görmedik" dedi.
'KONUŞMAMALARINI MANİDAR BULUYORUM'
AK Partili Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konu sadece AK Parti'nin bir sorunu değil, ülkenin bir sorunu. Ülkede Misak-ı Milli sınırları içinde herhangi bir devlet oluşturmayacağız diyorsak, ona göre bir yol izlememiz lazım. 17 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Yaptığımız var, eksik yaptığımız var, belki yapamadıklarımız var. Ama geldiğimiz noktada en hassas konuların başında bu meseleler geliyor. Bu meselelerle ilgili muhalefetin tek satır açıklamasını görmüyoruz. Şu anda muhalefet temsilcilerinden birisi cumhurbaşkanlığı makamında oturmuş olsaydı, S-400 konusunda ne yapardı? Nasıl bir tavır sergilerdi? S-400'leri almak için bu iradeyi ortaya koyar mıydı, yoksa hiç bununla uğraşmaz mıydı? 2 arama gemisiyle Doğu Akdeniz'de çalışma yapıyoruz ve bu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi'nin menfaatine dokunuyor. Ama bizim muhalefetten tek satır açıklama yok. Biz bunu milletin menfaati için yapıyoruz. Bundan belki 10 yıl sonra istifade edilmeye başlanacak. 10 sene sonra AK Parti'nin olup olmayacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz memleket için mücadele veriyoruz. Bizi teşvik edici şeyler söylemeleri lazım. Bu konuda konuşmamalarını çok manidar buluyorum."
'GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMALIYIZ'
Suriyelilerle ilgili zaman zaman halktan şikayet aldıklarını da söyleyen Hamza Dağ, "Bu şikayetleri nasıl gidereceğiz? Suriyelileri vatanına göndererek gidereceğiz. Şu anda rejim güçleri orayı hala bombalamaya devam ediyor. Güvenli bir bölge oluşturarak bizzat Suriyelileri orayı teslim etmemiz lazım. Mültecilerin geriye dönüşü ancak bu şekilde olur. O nedenle sadece sorunları söylemek, sorunlardan bahsetmek yetmez. Sorunun giderilmesi için de destek olmak gerekiyor" dedi. Suriyelileri savaş ortamına göndermenin insani olmadığını da belirten Dağ, şu anda Afrin, El Bab ve Cerablus'un terörden arındırıldığını kaydederek, bölgenin terörden tamamen temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

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Hamza Dağ'dan muhalefete S-400 eleştirisiHamza Dağ'dan muhalefete S-400 eleştirisiHamza Dağ'dan muhalefete S-400 eleştirisi

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