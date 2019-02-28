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Hamza Dağ'dan Soyer'e proje eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 01:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "(CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer) Projelerini 3 etapta açıklayacakmış, dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti. Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in açıkladığı projeleri eleştirerek, "Projelerini 3 etapta açıklayacakmış. Dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz." dedi.

Dağ, Bornova Pınarbaşı Mahallesi Mübadele Derneği'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı olarak İzmir'in 30 ilçesi ve büyükşehir belediyesinde seçimi kazanmak istediklerini söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, İzmir'de hayata geçirmek istediği projeleri 15 gün önce açıkladığına işaret eden Dağ, "CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, projelerini 3 etapta açıklayacakmış, dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti. Baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

Dağ, Tunç Soyer'in proje tanıtım toplantısında her gün on binlerce İzmirli'nin ulaşımda aktarma merkezi olarak kullandığı Halkapınar'a, Halkalı dediğini, öyle deyince akıllarına İstanbul'un geldiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soyer'in körfezin kokusu konusunda kavgalı olduğunu öne süren Dağ, şunları kaydetti:

"Hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Körfez kokuyor mu, kokmuyor mu? Aziz Bey 'kokmuyor' diyor, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise 'kokuyor' diyor. Aday olduğundan bu yana Kocaoğlu'na hiç teşekkür ettiğini görmedik. Bazen diyorum ki biz bu kadar Aziz Kocaoğlu'nu eleştirmedik. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzmir'de refah seviyesi arasındaki farkın azaltılacağından bahsetti. Açıkcası kendisine tavsiyemiz öncelikle kendi refah seviyesiyle, son 10 yılda özellikle artan refah seviyesiyle diğer vatandaşlarımızın refah seviyesini bir eşitlemesi."

Dağ, Soyer'in İzmir'le ilgili bazı sözlerini hatırlatarak, "Önce '20 yıl boyunca bu şehir uyudu, uyuyan güzeli öpeceğiz' dedi. Sanki 20 yıldır biz uyuttuk. Sonra 'bu şehre kalp masajı yapmak lazım' dedi. Ölüm noktasına gelmiş bir şehirden bahsetti. 'Bugüne kadar hep ön sıradakiler hizmet aldı, arka sıradakiler hizmet almadı' dedi. İnsanları arka ve ön sıradakiler diye ayırmak aslında beynin arka planın da insanlar arasında ayrım yapıldığının göstergesidir. Böyle bir mantığa karşı gerçekten İzmir'de inşallah farklı bir netice almaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, toplantının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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