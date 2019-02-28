Hamza Dağ'dan Soyer'e proje eleştirisi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in açıkladığı projeleri eleştirerek, "Projelerini 3 etapta açıklayacakmış. Dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz." dedi.

Dağ, Bornova Pınarbaşı Mahallesi Mübadele Derneği'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı olarak İzmir'in 30 ilçesi ve büyükşehir belediyesinde seçimi kazanmak istediklerini söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, İzmir'de hayata geçirmek istediği projeleri 15 gün önce açıkladığına işaret eden Dağ, "CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, projelerini 3 etapta açıklayacakmış, dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti. Baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.