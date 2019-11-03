HABER

Hamza Dağ'dan Soyer'in "Kıbrıs" açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Kıbrıs’a Oniki Ada'ya yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün Oniki Ada'yı bıraktık, bugün Kıbrıs’ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir’i, Şanlıurfa’yı istemeyeceklerini bilemeyiz" - "Sayın Soyer böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanda İzmir ile ilgili konularda İzmirlilere de yalan söylemeyeceğini bilemeyiz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kıbrıs’a Oniki Ada'yı yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün Oniki Ada'yı bıraktık, bugün Kıbrıs’ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir’i, Şanlıurfa’yı istemeyeceklerini bilemeyiz." dedi.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamasını ve sonrasında yaşanan süreci de değerlendirdi.

Kıbrıs konusunun Türkiye'nin dış politikası açısından önemine işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının kırmızı çizgisidir. Üstelik Kıbrıs’a yönelik hassasiyet 2002’den değil, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de üzerine eğildiği bir meseleye yönelik hassasiyettir. Daha önce de orada sondaj faaliyetleri gündeme geldiğinde, biz bölgeye Ege Üniversitesinden bir gemi göndermiştik. O zaman bazı kesimler 'Sismik gemiyle petrol mu bulacaksınız, doğal gaz mı bulacaksınız?' diye tabiri caizse dalga geçmişlerdi. Şimdi ise 3 tane gemimizin arama faaliyetlerine katıldığı bir süreci yaşamaktayız. Kıbrıs’a Oniki Ada'ya yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün Oniki Ada'yı bıraktık, bugün Kıbrıs’ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir’i, Şanlıurfa’yı istemeyeceklerini bilemeyiz."

Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir mücadele olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir açıklama, yetki alanı olmadığı için belediye başkanının işi değildir. Bu açıklamanın yapılmasının ve ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yalan beyan ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Yalan da ilgili gazetenin ses kaydını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Son olarak, Sayın Soyer böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanda İzmir ile ilgili konularda İzmirlilere de yalan söylemeyeceğini bilemeyiz."

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Minik ellerden dev temizlikMinik ellerden dev temizlik
Toroslardan gelen lezzet Bucak salebi, kışın vazgeçilmeziToroslardan gelen lezzet Bucak salebi, kışın vazgeçilmezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamza dağ Kıbrıs tunç soyer

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.