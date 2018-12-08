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Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında "Babalık görevlerini yerine getirmiyor" iddiasıyla yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesine, eski sevgilisi itiraz etti. Hamzaoğlu’nun ufak tefek yardımlar dışında bir yardımda bulunmadığını kaydeden Sinem Yanmaz, itiraz dilekçesinde çocuğunun yatağının olmadığından battaniyede uyuduğunu, yerde yemek yediğini ve dayatılan hapis hayatı nedeniyle hiç arkadaşı olmayan çocuğun psikolojisinin bozulduğu kaydedildi.

Hamzaoğlu, oğluyla çekildiği fotoğrafları dosyaya sundu Hamza Hamzaoğlu’nun bir dönem birliktelik yaşayarak çocuk sahibi olduğu Denizlispor'un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz, geçtiğimiz yıl ünlü antrenör hakkında babalık görevini yerine getirmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkça başlatılan soruşturma dosyasına oğluyla çekilmiş fotoğraflarını ve ona gönderdiği paraların makbuzlarını delil olarak sunmasının ardından Hamza Hamzaoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
Verilen takipsizlik kararına Sinem Yanmaz avukatı Özkan Karadöl’ün aracılığıyla itiraz etti. Avukat Karadöl tarafından savcılığa sunulan itiraz dilekçesinde, savcılığın takipsizlik kararında Hamza Hamzaoğlu’nun çocuğuyla çektirdiği birkaç fotoğraf ile birkaç banka dekontunu dikkate aldığını kaydetti.

"ANNE VE ÇOCUĞA ADETA HAPİS HAYATI YAŞATMIŞTIR"

Savcılığın tanık ve mağdurun ifadeleri ile dosyadaki diğer belgeleri dikkate almadığını itiraz dilekçesinde anlatan avukat Özkan Karadöl, “Hamza Hamzaoğlu çocuğunu bir dönem görmüş, sonra 1.5 yıl görmemiştir. Çocuğunu sormamış, onunla ilgilenmemiştir. Resmi evliliğinden olan çocuklarını iyi okullarda okuturken resmi evliliği olmayan kişiden olan resmi çocuğunu ise yatak yerine serilmiş bir battaniyede uyumasına göz yummuştur. Tüm çocuklarına eşit davranmamıştır. Küçük Ç.’yi baba sevgisinden yoksun bırakarak ve ekonomik şiddetle cezalandırarak suç işlemiştir. Çocuğun soyadını gizleyerek yaşamaya zorlamıştır. 3 yaşına kadar çocuğunu nadiren görmüş ihtiyaçları ile hiç ilgilenmemiştir. İlerleyen yıllarda çocuğuyla kapalı kapılar ardında görüşerek anne ve çocuğa adeta hapis hayatı yaşatmıştır” dedi.

"BABAYLA ÇOCUĞUN İNİŞLİ ÇIKIŞLI GÖRÜŞMELERİ ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNİ BOZMUŞ"

Hamza Hamzaoğlu bir dönem çocukla ilgileniyormuş gibi yaparak tekrar müvekkiliyle birlikte olduğunu itiraz dilekçesinde anlatan avukat Karadöl, “Babayla çocuğun inişli çıkışlı görüşmeleri çocuğun psikolojisini daha çok bozmuş, çocuğa dayatılan hapis hayatı nedeniyle hiç arkadaşı olmamıştır. Müvekkil Sinem Yanmaz nafaka davası açınca babayla çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Hamza Hamzaoğlu 1 yıl içinde çocuğunu 5 kez görmüş, ufak tefek yardımların dışında başka yardımda bulunmamıştır” dedi.

"ÇOCUK YATAK BAZASININ ÜZERİNDE BATTANİYELERDE YATMAK ZORUNDA KALMIŞTIR"

Müvekkili Sinem Yanmaz’ın, olayın duyulmasının adından Denizli’yi terk etmek zorunda kaldığı aktarılan dilekçede “Yeni taşındığı evde mağdur çocuğa yatak bazası alınmış, ama yatak alınamamıştır. Çocuk yatak bazasının üzerinde battaniyelerde yatmak zorunda kalmıştır. Yerde yemek yemektedir. Müvekkil tek başına çocuğunu büyütmeye çalışmıştır. İtirazımızın kabulüyle takipsizlik kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İHA

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Hamza Hamzaoğlu sinem yılmaz itiraz

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