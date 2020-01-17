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  4. Hamza Hamzaoğlu’nun nafaka davasında karar: Her ay 10 bin TL ödeyecek

Hamza Hamzaoğlu’nun nafaka davasında karar: Her ay 10 bin TL ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’na, evlilik dışı çocuğuna nafaka ödemediği gerekçesiyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Hamzaoğlu’nun, her ay 10 bin TL iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Evlilik dışı çocuğu E.Ç.H.’ye (9) nafaka ödemediği gerekçesiyle E.Ç.H’nin annesi Sinem Yanmaz’ın talebiyle hakkında dava açılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun davasında, mahkeme kararını açıkladı.

ÇOCUĞA BABALIK YAPMADIĞI ANLAŞILMIŞTI

Sinem Yanmaz’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hamza Hamzaoğlu’nun Denizlispor’da teknik direktörlük yaptığı 2011 yılında E.Ç.H.’nin dünyaya geldiği ancak Hamzaoğlu’nun aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmediği anlatıldı. Ünlü teknik direktörün, E.Ç.H. ve annesi Sinem Yanmaz’ı mağdur ettiğinin aktarıldığı dilekçede, Hamzaoğlu’nun çocuğa babalık yapmadığı ve okul masraflarını karşılamadığı belirtildi. Dilekçede aylık 30 bin TL iştirak nafakasına hükmedilmesi talep edildi.

KARŞI DAVA DİLEKÇESİNDE HAMZAOĞLU'NUN İYİ BİR BABA OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Hamza Hamzaoğlu’nun avukatı ise, cevap ve karşı dava dilekçesinde müvekkilinin başarılı bir teknik direktör ve iyi bir baba olduğunu belirterek, Sinem Yanmaz’ın bunu kamuoyuna doğru yansıtmadığını aktardı. Dilekçede ayrıca Yanmaz’ın 30 bin TL’lik iştirak nafakası talebinin son derece fahiş olduğu da belirtildi.

10 BİN TL'LİK KARAR İTİRAZ ETTİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi kararında, iştirak nafakası talebinin kısmen kabulüne karar vererek, Hamza Hamzaoğlu’nun her ay 10 bin TL iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Hamzaoğlu bu karara itiraz etti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Kararın ardından Yanmaz’ın avukatı tarafından birikmiş iştirak nafaka alacaklarının faiziyle birlikte alınmak üzere 203 bin TL’lik icra takibi başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu nafaka

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