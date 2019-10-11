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Hamza Tugayı askerleri cephe yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

SURİYE Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor.

Hamza Tugayı askerleri cephe yolunda

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/EL BAB (Suriye), (DHA)- SURİYE Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Daha önce binlerce askerini Barış Pınarı Harekatı'na gönderen Milli Ordu, Tel Abyad ve Resulayn'da harekata katılmak üzere bugün de 500 asker gönderdi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat’ın doğusuna binlerce askerini gönderen Suriye Milli Ordusu, bugün de 500 askerini Tel Abyad ve Resulayn'a gönderdi. Hamza Tümeni bünyesindeki 'Kürt Şahinleri Tugayı', üç ay süren özel kuvvet eğitiminin ardından bugün Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’ya karşı mücadele etmek için harekata katılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan Tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Zorlu eğitimlerini tamamlayan Kürt Şahinleri Tugayı, terör örgütlerine karşı yeniden cepheye gitti.
El Bab’daki karargahlarında bugün son içtimalarını gerçekleştiren özel kuvvet askerleri, ağır silahlarla donatılmış araçlarına binerek, yola çıktı.

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Hamza Tugayı askerleri cephe yolundaHamza Tugayı askerleri cephe yolundaHamza Tugayı askerleri cephe yolundaHamza Tugayı askerleri cephe yolunda

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