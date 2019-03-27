HABER

Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden kalkıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden kalkıyor (2)

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Yerlikaya, "Bütün branşların Avrupa Şampiyonaları programı belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Avrupa olur. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında da dünya şampiyonaları olur. Bu yıl Avrupa oyunları da var" dedi.
Milli takımın Şenol Güneş’le birlikte yakaladığı başarıya değinen Yerlikaya, "Futbolda bugüne kadar durma süreci yaşandı ama Şenol Güneş hoca ile birlikte bir ivme yakaladık. Yabancılara kapımız tabii ki her daim açıktır. Ama benim şahsi gönlümden geçen yerli ve milli olandır. Şenol Hoca’da yerli ve milli bir hocamızdır. Milli takımı da layıkıyla yönettiği ve motive ettiğini iki maçta da göstermiştir. Büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Mezuniyet kıyafeti ile fotoğraf paylaşan liseli Aydoğan, motosiklet kazasında öldüMezuniyet kıyafeti ile fotoğraf paylaşan liseli Aydoğan, motosiklet kazasında öldü
İmamoğlu Küçükçekmece ve Başakşehir'de konuştuİmamoğlu Küçükçekmece ve Başakşehir'de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.