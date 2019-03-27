Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden kalkıyor (2)

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Yerlikaya, "Bütün branşların Avrupa Şampiyonaları programı belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Avrupa olur. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında da dünya şampiyonaları olur. Bu yıl Avrupa oyunları da var" dedi.

Milli takımın Şenol Güneş’le birlikte yakaladığı başarıya değinen Yerlikaya, "Futbolda bugüne kadar durma süreci yaşandı ama Şenol Güneş hoca ile birlikte bir ivme yakaladık. Yabancılara kapımız tabii ki her daim açıktır. Ama benim şahsi gönlümden geçen yerli ve milli olandır. Şenol Hoca’da yerli ve milli bir hocamızdır. Milli takımı da layıkıyla yönettiği ve motive ettiğini iki maçta da göstermiştir. Büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

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