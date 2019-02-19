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Hamza Yerlikaya, Bilecik'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:19 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "Milletimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin bütünlüğünü sağlayarak, biz 'sporda kal güvende kal, sporda kal kötü alışkanlıklardan uzak dur' diyoruz"

BİLECİK (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Milletimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin bütünlüğünü sağlayarak, biz 'sporda kal güvende kal, sporda kal kötü alışkanlıklardan uzak dur' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı program ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e gelen Yerlikaya, ilk olarak Vali Bilal Şentürk ile görüştü.

Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının kronikleşmiş hastalıkları tedavi eden bir hükümet olduğunu söyledi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun birleşmesi hakkındaki bir soru üzerine Yerlikaya, "Daha kurumsal bir yapı oluşturuldu. Tek çatı altında hizmetlerimiz devam edecek. Burada ayrıldı birleşti. Buradaki hedef devletimizin imkanlarını, vatandaşlarımızla buluşturmak. Önemli olan hizmettir. Milletimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin bütünlüğünü sağlayarak, biz 'sporda kal güvende kal, sporda kal kötü alışkanlıklardan uzak dur' diyoruz. Önemli olan hizmetin yaygın bir şekilde topluma ulaştırabilmek." şeklinde konuştu.

Daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret eden Yerlikaya, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti.

Gençlik Merkezi'nde atölyeleri de dolaşan ve çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda gençler ile buluşup akşam yemeği yedi.

Son olarak İstasyon Spor Salonu'nda birçok branşta eğitim gören gençleri ziyaret eden Hamza Yerlikaya, burada masa tenisi oynadı, yetkililerden bilgi aldı ve sporcularla fotoğraf çektirdi.

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Bilecik Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya

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