Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oldu! 3 gündür bekliyorlar

Sınır kapılarında TIR'larla Türkiye'den Avrupa ülkelerine tekstil ve yedek parçanın yanı sıra gıdadan çiçeğe, inşaat malzemesinden mobilyaya ve beyaz eşya ürünlerine kadar bir çok ihraç ürünü gönderiliyor. İhracatın canlanmasıyla birlikte Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bekleyen TIR'lar sayısında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yüzlerce TIR çıkış için parklarda beklerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sürücüler, park olmaması nedeniyle yol kenarına çektikleri araçlarında bekliyorlar. Zor şartlar altında TIR'larının içinde barınan sürücüler, araçlarında bulunan buzdolabına depoladıkları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor, sıcak su ihtiyacını ise yine araçlarında bulunan özel makineler ile sağlıyorlar. Olumsuzluklara rağmen binlerce kilometre direksiyon sallayarak Avrupa ülkelerine ihraç ürünlerini teslim ettiklerini belirten sürücüler, "Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Özellikle çabuk bozulan ürünlerimizin, bekleme sırasında muhafazası bizim için önemli. Başta güvenlik olmak üzere gümrükten geçiş sırasında bekleyebileceğimiz tesislere ihtiyacımız var" diye konuştular.

'İHTİYAÇLARIMIZI GİDEREMİYORUZ'

Gebze'den yüklediği ihraç yükünü Romanya'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 3 gündür kuyrukta sıra beklediğini söyleyen Yusuf Şahin, temel ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmadığını söyledi. Yıllardır kuyrukta zor şartlarda beklediklerini söyleyen Şahin, "Kış ayında bu zorluğu genellikle yaşıyoruz. 32 senedir bu işi yapıyorum. Yaz ayında da ayrı sıkıntı var. Burada bizi en çok zorlayan tuvalet olmaması. Hamzabeyli - Edirne arasında bizler için ayrılmış özel bir park yeri yok. Yeme- içme işini kendimiz aracımızın içinde kurduğumuz özel sistemler ile hallediyoruz. Hava güzel olursa dolabı açıyoruz. Kötü olursa araba içinde yiyoruz. Fakat temizlik başta olmak üzere tuvalet ihtiyacımızı sağlayamıyoruz. En çok bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Muammer Çubukoğlu da Romanya'ya zeytin götürmek için beklediğini belirterek, "Dün öğle saatlerinde yola çıktım. Beklemeye devam. Bulgaristan kardan dolayı sınırdan araçları içeriye almadı. Mecburen Bulgar'ın TIR geçişlerine izin vermesini bekliyoruz. Dışarısı çok soğuk. Yemeklerimizi rahat ısıtamıyoruz. Ekmek arası bir şeyler ile karnımızı doyuruyoruz. Soğukta arabayı çalıştırıp, motoru ısıttıktan sonra kaloriferi kullanıyoruz. Bu da kışın daha fazla mazot yakmamıza neden oluyor" diye konuştu.