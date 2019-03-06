Hamzabeyli'de 42 kilo afyon sakızı ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda arama yapılan araçta, yaklaşık 42 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucunda Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen araç, şüpheli kapsamına alınarak İhbar Takip Programı'na kaydedildi. Polis ve gümrük işlemlerinin ardından Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'nda uyarı veren araç, X- Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince, eğitimli narkotik köpekle arama yapıldı. Eğitimli köpeğin tepki verdiği bölgelerde, zulalanmış halde preslenerek vakumlanmış siyah naylon içerisinde toplam 13 pakette 41 kilo 95 gram afyon sakızı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 645 bin lira olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan araç şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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