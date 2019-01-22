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Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişinin cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için kayıkla dün baraj gölüne açılan ve kayığın su alması sonucu gözden kaybolan Esat Akbaş'ı (71) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi su altı ekibi, detaylı arama sonucunda Akbaş'ın cesedine ulaştı. Cesedin kıyıya çıkarılması sırasında Akbaş'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Akbaş'ın naaşı, incelemelerin arından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İpsala ilçesinde Esat Akbaş (71) ve Nevzat Güneş, balık tutmak için dün kayıkla baraj gölüne açılmış, kayığın su alması sonucu Akbaş gözden kaybolmuş, Güneş ise yüzerek kıyıya çıkmıştı. Ekiplerce Akbaş'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.

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baraj ceset gölet

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