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Hamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hamza K.'nin (3) boğazına takılı kalan madeni 1 lira, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hamza K.'nin (3) boğazına takılı kalan madeni 1 lira, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt ve Hilal K. çiftinin oğulları Hamza, salonda bulduğu madeni 1 lirayı ağzına attı. Ancak para, çocuğun boğazına takıldı. Hamza hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Para, yapılan operasyon ile çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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