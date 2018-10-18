"Han el-Ahmer direnişi Yüzyılın Anlaşmasını başarısızlığa uğratmanın ilk adımıdır”

KUDÜS (AA) – Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki direnişin "Yüzyılın Anlaşmasını başarısızlığa uğratmanın ilk adımı" olduğunu söyledi. Beraberindeki yetkililerle Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer'i ziyaret eden Hamdallah, burada yaptığı konuşmada, Han el-Ahmer'i barışçıl direnişle savunmaya devam edeceklerini belirtti. Hamdallah, "Bizim buradaki direnişimiz Yüzyılın Anlaşması projesini başarısızlığa uğratmanın ilk adımıdır." dedi. "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen projenin Batı Şeria'yı bölmeyi ve Kudüs'ten ayırmayı hedeflediğini kaydeden Hamdallah, "Bu proje Han el-Ahmer'den başlayarak Batı Şeria'yı güneyinden ayırmayı, Kudüs'ü çevresinden izole etmeyi ve Gazze ile Batı Şeria'yı da tamamen birbirinden koparmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı. Hamdallah, ABD'nin Filistin hükümetine mali ve siyasi yaptırım uygulayarak baskı altına almaya çalıştığına dikkati çekerek, "Vatanı ve toprağı, para ve siyaset üzerinden pazarlık konusu haline getirmemiz mümkün değildir. Para karşılığında milli değerlerimizden vazgeçmeyi reddediyoruz." diye konuştu.

Filistin Başbakanı Hamdallah ayrıca bir kez daha işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere "uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu. \ - İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti. Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti. İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.