Han el-Ahmer uzun soluklu direnişe hazırlanıyor

Amaçlarının sadece protesto etmek değil Han el-Ahmer'i korumak olduğuna değinen Assaf, "Daha uzun süre burada nöbet tutmaya devam etmek için planımız var. Nöbetimiz bu kış ve gelecek yaza kadar uzayabilir." dedi.

İsrail yönetiminin, zaman uzadıkça oturma eyleminin zayıflayarak sona ereceğini zannettiğini aktaran Assaf, geceleri Han el-Ahmer'de nöbet tutan 400 aktivist olduğunu, bunlar arasında farklı ülkelerden ve İsrail barış aktivistlerinden onlarca kişinin yer aldığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han el-Ahmer'de nöbet tutan kalabalığın her geçen gün bir çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

- Yıkım kararı çekilinceye kadar direnişe devam

İsrail, yıkım kararını iptal edinceye kadar nöbete devam etmenin önemine işaret eden Assaf, Han el-Ahmer'in yıkılmasının Filistin ulusal projesini, Kudüs'ü ve Filistin topraklarının bütünlüğünü tehdit ettiğini dile getirdi.

Assaf, İsrail'in Han el-Ahmer'i yıkıp, E1 projesini tamamlayarak Batı Şeria'nın güneyi ile orta kesiminin bağlantısını kesmeyi hedeflediğini vurguladı.

Han el-Ahmer'i müdafaa savaşını stratejik savaş olarak niteleyen Assaf, "Bu bölgenin yıkılması hiç bir şekilde savaşın sonlanması anlamına gelmiyor. Bilakis İsrail ile gireceğimiz uzun vadeli bir yıpratma savaşının başlaması anlamına geliyor. Savaş; yıkım, tutuklama ve tehcirle sona ermeyecek bilakis her gün yeni bir mücadele ve yeniden inşa olacak." diye konuştu.

- Güç mücadelesinden irade mücadelesine

Bölgede nöbet tutanların çıplak göğüslerinden başka bir şeyleri olmadığına değinen Assaf, "İsrail ordusu bir kaç saat içinde askeri olarak bu duruma son vermeye muktedir. Ama sivillerin durumunu büyük askeri araçlarla nasıl sonuçlandıracak, asıl mesele burada." ifadesini kullandı.