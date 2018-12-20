Han el-Ahmer'de Noel ağacı aydınlatıldı

Hanna, Noel ağacının aydınlatılması töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han el-Ahmer'deki varlıklarının birçok mesaj taşıdığına dikkati çekerek, "Biz bir ağacın aydınlatılması için buraya gelmedik. Bilakis, buraya Hristiyanıyla Müslümanıyla Filistin halkının bir olduğunu ve bu halkın özgürlük ve adalet için haklarını geri almak için mücadele eden bir halk olduğunu belirtmek için geldik." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalındaki Han el-Ahmer bölgesinde kurulan Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen kutlama törenine, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Azzam el-Ahmed, Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna ve çok sayıda aktivist katıldı.

KUDÜS (AA) - İsrail'in yıkım kararı ile dünya gündemine taşınan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan ve Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesinde ilk defa bir Noel ağacı aydınlatıldı.

Başpiskopos Hanna, yeşil ağacın hayat anlamı taşıdığına işaret ederek, "Yeşil ağaç hayatı ifade eder ve Filistin halkının da hayata ve özgürlüğe sevgisini gösteriyor. Filistin halkı bu yolda çok bedel ödedi ve ulusal umutlarını da gerçekleştirene kadar çok fazla bedel ödemeye de devam ediyor." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin bu topraklardaki varlığının tarihi olduğuna dikkati çeken Hanna, "Filistinliler bu toprakların gerçek sahibidir, Filistinlilerin kökleri buradadır. Sonradan ithal olmuş bir halk değildir. Hiçbir güç bizim bu topraklardaki varlığımıza son veremez, köklerimizi buradan sökemez." şeklinde konuştu.

Öte yandan Han el-Ahmer Halk Konseyi Başkanı İyd El-Cehhalin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bölgelerinde Noel ağacının aydınlatıldığına işaret ederek, kendilerine destek veren Batı toplumlarına teşekkür, Filistinlilerin birliğine vurgu ve İsrail'e de buradan ayrılmayacakları şeklinde üç ayrı mesaj taşıdığını kaydetti.

- İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı