Han Şeyhun kimyasal silah katliamının 2. yılı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'de Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah da kullanarak tekrar tekrar savaş suçu işlediğini, halka ağır acılar verdiğini ve insani durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Maas, Han Şeyhun'a 4 Nisan 2017'de ve Duma ilçesine 7 Nisan 2018'de Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasının yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Bu hafta Han Şeyhun ve Duma ilçelerine yapılan çirkin kimyasal silah saldırıların yıl dönümü olduğuna işaret eden Maas, bu saldırıların uluslararası suç sayılan silahlar listesinde yer aldığının altını çizdi.

"8 yıldır orada (Suriye’de) savaş var. Esed rejimi, sivillere karşı kimyasal silah kullanarak da tekrar tekrar savaş suçu işledi, halka ağır acılar verdi ve zaten felaket olan insani durumu daha da kötüleştirdi." ifadesini kullanan Maas, Esed rejimini destekleyenlere, daha fazla acıların çekilmesini engellemek için mevcut fırsatları kullanmaları ve kimyasal silah kullanımına karşı evrensel normların korunması çağrısında bulundu.