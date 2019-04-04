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Han Şeyhun kimyasal silah katliamının 2. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "8 yıldır orada (Suriye'de) savaş var. Esed rejimi, sivillere karşı kimyasal silah kullanarak da tekrar tekrar savaş suçu işledi, halka ağır acılar verdi ve zaten felaket olan insani durumu daha da kötüleştirdi"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'de Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah da kullanarak tekrar tekrar savaş suçu işlediğini, halka ağır acılar verdiğini ve insani durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Maas, Han Şeyhun'a 4 Nisan 2017'de ve Duma ilçesine 7 Nisan 2018'de Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasının yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Bu hafta Han Şeyhun ve Duma ilçelerine yapılan çirkin kimyasal silah saldırıların yıl dönümü olduğuna işaret eden Maas, bu saldırıların uluslararası suç sayılan silahlar listesinde yer aldığının altını çizdi.

"8 yıldır orada (Suriye’de) savaş var. Esed rejimi, sivillere karşı kimyasal silah kullanarak da tekrar tekrar savaş suçu işledi, halka ağır acılar verdi ve zaten felaket olan insani durumu daha da kötüleştirdi." ifadesini kullanan Maas, Esed rejimini destekleyenlere, daha fazla acıların çekilmesini engellemek için mevcut fırsatları kullanmaları ve kimyasal silah kullanımına karşı evrensel normların korunması çağrısında bulundu.

Maas ayrıca, Almanya'nın, kimyasal silahların kullanımının sonlandırılması, Suriye rejiminin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, rejimin kimyasal silahlarının tamamını açıklaması ve bunları uluslararası gözetim altında imha etmesi yönündeki çabayı kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Kimyasal silahların kullanımına ilişkin sorumluluk taşıyanların işledikleri suçlardan dolayı hesaba çekilmelerini isteyen Maas, Suriye'deki insanlar için kalıcı barışın ve istikrarın sadece siyasi çözümle olabileceğini kaydetti.

Suriye rejiminin 4 Nisan 2017'de düzenlediği sarin gazı saldırısında 100 sivil ölmüş, 500'den fazla sivil yaralanmıştı.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuştu.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ile kurduğu ortak araştırma mekanizması (JIM), 6 Eylül 2017'de Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığını, 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini teyit etmişti.

Bu kararlar, Beşşar Esed yönetiminin uluslararası hukuk nezdinde savaş suçu işlediğini ortaya koymuş olsa da katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasının yolunu açamamıştı.

Suriye, UCM üyesi olmadığı için BMGK'nin rejimi, UCM'ye sevk etmesi gerekiyordu ancak Rusya veto yetkisini kullanarak bu sürecin önünü tıkamıştı.

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