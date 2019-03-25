"Han Şeyhun'daki saldırılara taşlar bile dayanamaz"

Han Şeyhunlu Hamid Ömer AA muhabirine yaptığı açıklamada rejim güçlerinin bölgeye her gün onlarca saldırı düzenlediğini bu yüzden evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ancak barınacak yer bulamayan siviller, ya boş arazilerde ya da 4-5 aile bir arada çadırlarda kalıyor. Gıda ve temiz suya erişimleri de olmayan siviller, sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyor.

Şubat başından bu yana yoğunlaşan saldırılar neticesinde, özellikle Han Şeyhun ilçesi, Cercenaz,Tuh ve Temeniya beldelerinden yaklaşık 123 bin sivil, son 5 ayda ise 200 binden fazla sivil, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı.

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA / BURAK KARACAOĞLU - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, tüm uluslararası mutabakatları ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği taş üstünde taş bırakmayan saldırılar neticesinde evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, kalacak yerden yiyeceğe temel ihtiyaçlardan yoksun yaşıyor.

Ömer, "Saldırılar her gün olmaya başladı. Bir gün 80 top ve roket, ertesi gün 100 saldırı ve her gün böyle devam etti. Aracı olan, ailesini alıp çıktı. Aracı olmayan, bombardıman altında kaldı." dedi.

Türkiye sınırının daha güvenli olduğunu duyması üzerine buraya yöneldiklerini ifade eden Ömer, "Çocuklarımı aldım ve geldim. Kış, çamur ve yağmur daha ne diyeceğim. Akrabalarımın kurduğu çadırın mutfağında kalıyoruz. Onlar ailemi yediriyor, içiriyor. Bir çadırın fiyatı 25 bin Suriye Lirası (259 TL). Bende yok o para." şeklinde konuştu.

- "Bazıları zeytin ağaçları altında yaşıyor"

Bir diğer Han Şeyhunlu Ebu Cihat da "Biz buraya geldiğimizde yalnızca üzerimizdeki elbiselerle geldik. Yiyeceğimiz, içeceğimiz yok. Kimse kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi sormadı." ifadelerini kullandı.

Ebu Cihat kısıtlı imkanlarla başını sokacak bir çadır kurmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kimse bize bir çadır temin etmedi. Kimsenin ev veya çadır alacak maddi gücü yok. Bazıları zeytin ağaçları altında yaşıyor. Biri tanıdığına gidiyor, onda barınıyor. Saldırılar sürerse bir gün gelecek bu kadar insan mecburen bu sınırı geçip Türkiye’ye kaçacak, oradan diğer ülkelere gidecek."