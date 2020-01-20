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  4. Han yangınında, malzemeleri küle dönen esnaf üzüntü içinde

Han yangınında, malzemeleri küle dönen esnaf üzüntü içinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

TOKAT'ta çıkan yangınla küle dönen Yazmacılar Hanı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta çıkan yangınla küle dönen Yazmacılar Hanı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Handa üç kuşaktır yazmacılık mesleğini devam ettiren Ahmet Duran Yaşın, "21 esnafın, tüm hanın malı yandı. Bizler de makine üretimi kesinlikle yok. Tamamını el baskısı yapıyorduk. Çıkan yangında her şey gitti" dedi.
Yeni Yurt Mahallesi'nde bulunan ve 600 yıllık gelenek olan el baskısı yazmaların üretildiği 2 katlı Yazmacılar Hanı dün sabah saatlerinde sobadan çıkan yangınla kül oldu. 21 esnafın bulunduğu handa dükkanlar tamamen kullanılmaz hale gelirken, esnafların yeni sezon için yaptıkları tüm yazmalar, sofra bezleri, baskıda kullandıkları kalıplar ile birikimleri de yok oldu.
'DEDE MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYORDUK'
Handa dede mesleğini sürdüren ve çıkan yangında tüm birikimlerini kaydeden Ahmet Duran Yaşın, "Babamızdan, dedemizden gördüğümüz mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben 46 yaşındayım. Diyebilirim ki 40 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukluğumuzdan babamızın yanında yetiştik. 2009 yılında Kültür Bakanlığı bize sanatkar belgesi verdi. Bizim mesleğimiz ölmeye yüz tutmuş bir meslek olduğu için hem yurt içinde hem de yurt dışında bir çok fuarlarda, festivallerde tanıtmaya çalıştık. Olay sabaha karşı yaşandığı için içeride herhangi bir çalışan yoktu. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Ama işin maddi haline gelince ben dahil bizim ailemizin, buradaki esnafımızın hiç bir şeyi kalmadı. 21 esnafın, tüm hanın malı yandı. Bizlerde makine üretimi kesinlikle yok. Tamamı el baskısı yapıyorduk. Ihlamur ağacı ile oyduğumuz kalıplarla el baskısı yaparak ürünleri meydana getiriyoruz" diye konuştu.
'TARİH ONLARLA BİRLİKTE YANDI GİTTİ'
Çıkan yangında tarihi kalıplarının da yandığını belirten Yaşın, "Dedemizden kalan tüm kalıplarımız gitti. Ben mesleğimi severek yaptığım için benim olmayan fakat bu mesleği devam ettirmiş bir çok insanın eski kalıplarını topladım. Elimde tarihi kalıplar vardı. Bana soruyorlardı, 'bu kalıpları satar mısınız' diye. Benim bir tane kalıbıma daire verseler vermeyi düşünmem. Bunların bir maddi değeri yoktu manevi değerleri vardı. Tarih onlarla birlikte yandı gitti. Desenleri aynı birebir yaparız. Ama yok oldu eski kalıplarımız" dedi.
'SEZONA HAZIRLIK YAPIYORDUK'
Yazmacılar Hanı'nda baba mesleği olan yazmacılığı 18 yıldır devam ettiren ve 6 yıl önce de kendi iş yerini açan üniversite mezunu Filiz Er, "Bu mesleği 14 yaşında öğrendim. Tatillerde ve boş zamanlarda lise dönemlerinde yaz tatilinde çalışarak öğrendim. Üniversiteyi bitirdikten sonrada kendi iş yerimi açtım. Yangından dolayı şu anda çok büyük bir zararımız var. Biz yazın çalışıyoruz, kışın ise stoklama yapıyoruz. Şu an tam stoklama zamanındaydık. Bir ay sonra sezonumuz açılacak. Sezona hazırlık yapıyorduk. O yüzden çok büyük maddi hasarımız var. Onun için 1 ay sonra satacağımız tüm ürünler elimizden çıktı şuan. Eski kalıplarımızın tamamı gitti. Tekrar başlarsak sıfırdan kalıp yaptıracağız. Şu andaki zararım buradaki ham kumaşlarım vardı 150 bin lira değerinde. Ayrıca yapılmış ürünlerim, boyalarım, tezgahlarım da gitti. Kısa sürede tadilatlarının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bir an önce üretime başlamamız lazım. Sezona yetişmemiz lazım. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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