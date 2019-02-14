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Hananey'den "yabancı istihbarat" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardında "yabancı istihbarat" birimlerinin olduğunu öne sürdü

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ali Hamaney, Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardında "yabancı istihbarat" birimlerinin olduğunu öne sürdü.

Hamaney'e ait internet sitesi leader.ir'de yayımlanan mesajda Hamaney, "Bu cani saldırıyı düzenleyenlerin bazı bölge ve ötesi ülkelerin istihbarat birimleriyle irtibatlarının olduğu bellidir. Ülke yetkilileri buna dikkat ederek konuyu takip etmelidirler." ifadelerini kullandı.

Hamaney mesajında, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

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Devrim Muhafızları İran Lideri Ali Hamaney Sistan-Beluçistan eyaleti terör saldırısı

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