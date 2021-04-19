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Hanau kurbanına Medeni Cesaret Madalyası

19.04.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda öldürülen Pãun'a saldırı gecesindeki cesaretinden ötürü gıyaben "Medeni Cesaret Madalyası" verildi.

Hanau kurbanına Medeni Cesaret Madalyası

2020 yılının Şubat ayında Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Vili Viorel Pãun, Hessen Medeni Cesaret Madalyası'na layık görüldü. Pãun, faili ilk saldırının gerçekleştiği yerden ikinci yere kadar arabasıyla takip etmiş, ikinci mekanın önünde saldırgan tarafından vurulmuştu. Saldırgan, iki saldırıda toplam 9 kişiyi öldürmesinin ardından evinde annesini de öldürerek intihar etmişti.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier "Vili Viorel Pãun, özveri, cesaret ve azimle, diğerleri için uğraştı. Bu nişan, ailesine kaybettikleri oğullarını geri getirmez ancak oğullarının cesaretini takdir etmek içindir" diye konuştu.

Pãun'un saldırı gecesi kararlı bir şekilde diğerlerini savunmaya ve hayatları kurtarmaya uğraştığını söyleyen Bouffier madalyanın "herkesin iyiliği uğruna fedakar ve cesur bir biçimde müdahalede bulunmayı" takdir etmek için verildiğini belirtti.

Hessen eyaleti 2009 yılından beri eyalet anayasasının değerlerini savunurken ya da acil durumlarda başkalarına destek sağlarken zararı ya telikeyi göze alan kişilere Medeni Cesaret Madalyası veriyor. Madalya çok özel durumlarda hayatını kaybeden kişilere veriliyor.

Aile, polisi suçlamıştı

Vili Viorel Pãun'un ailesi, saldırının ardından polisi suçlamıştı. Mobil veriler, genç adamın saldırganı takip ettiği esnada, polis acil hattını defalarca aradığını ancak sonuç alamadığını ortaya koymuştu.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth ise saldırının yıl dönümünde Hanau'daki polisin acil arama hattının o gece sadece sınırlı sayıda aramaya dönebildiğini kabul etmiş ve polisin ilk acil aramadan birkaç dakika sonra olay yerine intikal ettiğini eklemişti.

EPD / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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