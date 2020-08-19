Hanau kurbanları anıldı

Etkinliğe katılanlar, olayın kapsamlı olarak açıklığa kavuşturulmasını istedi.Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde 19 Şubat'ta düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kayden dokuz kişi anıldı. Aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu kurbanlar için olayın altıncı ayı nedeniyle düzenlenen anma töreni saygı duruşu ile başladı.

Hanau halkı, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte konuşan kurban yakınları, ırkçı saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini dile getirdiler. Etkinliği Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi ve saldırıdan sonra kurulan "19 Şubat İnisiyatifi" adlı dernek düzenledi.

Hanau Belediyesi'nin önündeki meydanda düzenlenen etkinlikte konuşan Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, olayın meydana geldiği günü, "Barış zamanında Hanau'nun yaşadığı en korkunç gün" olarak tanımladı. Kaminsky, kurban yakınlarının olayın aydınlatılmasından endişe duymamalarını istedi. Başkan, mağdurların yalnız bırakılmayacağını ve desteklenmesine devam edileceğini kaydetti.