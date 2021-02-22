HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hanau kurbanlarının fotoğraflarına saldırı

Hanau kurbanlarının fotoğraflarına saldırı

22.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hanau kurbanlarının fotoğraflarına saldırı

Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren 9 göçmen kökenli genç anısına Köln’de yapılan geçici anma köşesi tahrip edildi.

Kurbanların fotoğrafları nehre atıldı.Hanau saldırısında yaşamlarını yitiren 9 göçmen kökenli genci saldırının birinci yıldönümünde anmak amacıyla Köln'ün Rodenkirchen semtinde Ren Nehri'nin korkuluklarına asılan kurbanlara ait fotoğraflar tahrip edildi.

Köln Polisi, kimliği belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganların kurbanların isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı folyoları sökerek, Ren Nehri'ne attıklarını doğruladı.

Hanau'daki ırkçı saldırının yıldönümü vesilesiyle Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Gençlik Kolları (Jusos) tarafından Cuma günü korkuluklara asılan fotoğrafların tahrip edilmesi üzerine polis ve devlet güvenlik birimleri soruşturma başlattı.

Jusos Köln Yönetim Kurulu Başkanı Timon Marland, bölgede yürüyüş yaparken geçici anıtın tahrip edildiğini fark ettiğini belirterek, "İnsanların bu kadar nefret dolu olması beni şok ediyor ve inanılmaz derecede kızdırıyor" dedi.

Juso Başkanı Lena Snelting ise, görsellerin aşırı sağcılar tarafından tahrip edildiğinden yola çıktıklarını belirterek, "Bu eylem, ırkçılığın toplumumuzda büyük bir sorun olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Öldürülen insanlar için bir anma yerini yok etmekten çekinmeyenler kesinlikle saygısız davranıyorlar" diye konuştu.

Köln Jusos'un Twitter hesabından yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Açıklamada, "Köln'deki birçok yerde Hanau kurbanlarını merkezi olmayan bir şekilde andık. Ne yazık ki, Rodenkirchen'de Ren kıyısındaki küçük anıtımız ve resimler Cumartesiyi pazara bağlayan gece tahrip edildi. Buna karşı şikayette bulunduk" denildi.

Tahrip edilen görsellerde geçtiğimiz yılın 19 Şubat günü ırkçı Alman Tobias R. tarafından katledilen Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ve Gökhan Gültekin'in fotoğrafları ve isimleri yer alıyordu.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Ayakkabıyı iki kez yuttu, ameliyata alındı!Ayakkabıyı iki kez yuttu, ameliyata alındı!
Kaç çeşit otomatik vites vardır?Kaç çeşit otomatik vites vardır?

En Çok Okunan Haberler

Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor

Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

700 yıllık kale miras kaldı

700 yıllık kale miras kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Kavga ettiği kişiyi önce öptü, sonra kopardığı dili martı yedi

Kavga ettiği kişiyi önce öptü, sonra kopardığı dili martı yedi

Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

Milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti yörüngeden görüntülendi

Milyonlarca kişiyi etkilenmişti!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.