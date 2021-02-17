Hanau yıldönümü öncesi ırkçılığa karşı birlik mesajları

Kurban aileleri ise soruşturma makamlarının ihmallerinden şikayetçi.Almanya'nın Hanau kentinde göçmen kökenli dokuz kişinin ölümüne yol açan saldırının yıldönümü yaklaşırken ırkçılığa karşı birlik çağrıları yükseliyor.

Alman hükümetinin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Almanya'da ırkçılık kaynaklı şiddete karşı mücadelede daha aktif olunması çağrısı yaptı. "Hanau'daki ırkçı cinayetler hepimize daha fazlasını yapma yükümlülüğü getiriyor" diyen Widmann-Mauz, hükümetin ırkçılığa karşı mücadeleyi önleyici önlemlerden cezai takibata ve mağdurlara yönelik yardım ve danışmanlık hizmetlerine uzanan bir yelpazede yoğunlaştırmasının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Funke Medya Grubuna konuşan Devlet Bakanı, "Bu nedenle herkesin ve her bir bireyin net tavır sergilemesi, nefret ve şiddete karşı sesini yükseltmesi gerekiyor" dedi.

Hanau saldırısının yıl dönümü nedeniyle Almanya Uyum Vakfı da 50'yi aşkın ünlünün destek verdiği bir kampanya başlattı. Kampanyayla ülke çapında aşırı sağ ve ırkçı nefret söylemlerine karşı bireyleri duruş sergilemeye çağıran afiş ve ilanlarla televizyon spotları hazırlandı.