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Hanau'da binler ırkçılığa ve nefrete karşı yürüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 08:44 | Son Güncelleme

Irkçı saldırı sonucu 5'i Türkiye kökenli 9 kişinin hayatını kaybettiği Hanau'da, binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü.

Hanau'da binler ırkçılığa ve nefrete karşı yürüdü

Yürüyüşte ırkçı terör lanetlendi, sevgi ve dostluk mesajları verildi.Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde 19 Şubat'ta 5'i Türkiye kökenli 9 kişinin ırkçı terör saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından "Teröre ve İslam düşmanlığına karşı" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi. Pazar günü düzenlenen gösteriye Almanya genelinden 10 binden fazla kişi katıldı.

Kentteki cami dernekleri tarafından düzenlenen, kilise, sinagog ve Hanau Belediyesi tarafından desteklenen yürüyüşte saldırıda çocuklarını yitiren bazı aileler en önde yürüdü. Katılımcımlar ellerinde kurbanların fotoğraflarını taşıdı.

Kurşunlanan nargile kafelerden Arena'nın önünden öğle saatlerinde hareket eden göstericiler ellerinde Türk, Alman, Bosna, Pakistan, Afganistan ve Romanya bayraklarıyla, ilk saldırının yapıldığı Midnight adlı nargile kafenin önünden geçerek kent merkezine geldi.

Üç din bir arada

Kent merkezinde toplanan kalabalığa Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile Hristiyan, Müslüman ve Yahudi cemaatlerinin temsilcileri seslendi.

Büyükelçi Aydın, Türkçe başladığı konuşmasını Almanca tamamlandı. "Nazilere seslenmek istiyorum" diye konuşan Aydın şöyle devam etti: "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve sizden önceki Nazilerin yıktığı bu ülkenin inşasına ve kalkınmasına önemli katkılarda bulundular. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu Almanya’da varlığını sürdürmeye devam edecektir."

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, kurban yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Toplumu bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Kaminsky, "Şu içinde bulunduğumuz günler ve saatler şehrimizin barış zamanındaki en karanlık ve koyu vakitleri olmuştur" diye konuştu.

"Bunu hak etmedik"

Saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. İki oğlunun da Almanya'da doğup büyüdüklerini anlatan Gültekin, "bunu hak etmedik" diye konuştu.

Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 21 ile 44 yaşları arasında 9 kişiyi öldüren Tobias R. (43), saldırıdan kısa süre sonra evinde 72 yaşındaki annesiyle ölü bulunmuştu. Saldırıda Türkiye kökenli gençler Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

Tuncay Yıldırım / Hanau

© Deutsche Welle Türkçe

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