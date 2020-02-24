Hanau'da binler ırkçılığa ve nefrete karşı yürüdü

Üç din bir arada

Kentteki cami dernekleri tarafından düzenlenen, kilise, sinagog ve Hanau Belediyesi tarafından desteklenen yürüyüşte saldırıda çocuklarını yitiren bazı aileler en önde yürüdü. Katılımcımlar ellerinde kurbanların fotoğraflarını taşıdı.

Yürüyüşte ırkçı terör lanetlendi, sevgi ve dostluk mesajları verildi.Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde 19 Şubat'ta 5'i Türkiye kökenli 9 kişinin ırkçı terör saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından "Teröre ve İslam düşmanlığına karşı" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi. Pazar günü düzenlenen gösteriye Almanya genelinden 10 binden fazla kişi katıldı.

Büyükelçi Aydın, Türkçe başladığı konuşmasını Almanca tamamlandı. "Nazilere seslenmek istiyorum" diye konuşan Aydın şöyle devam etti: "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve sizden önceki Nazilerin yıktığı bu ülkenin inşasına ve kalkınmasına önemli katkılarda bulundular. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu Almanya’da varlığını sürdürmeye devam edecektir."

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, kurban yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Toplumu bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Kaminsky, "Şu içinde bulunduğumuz günler ve saatler şehrimizin barış zamanındaki en karanlık ve koyu vakitleri olmuştur" diye konuştu.

"Bunu hak etmedik"

Saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. İki oğlunun da Almanya'da doğup büyüdüklerini anlatan Gültekin, "bunu hak etmedik" diye konuştu.