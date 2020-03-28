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  4. Hanau'da oğlunu kaybeden Behçet Gültekin yaşamını yitirdi

Hanau'da oğlunu kaybeden Behçet Gültekin yaşamını yitirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden Behçet Gültekin, oğlunun ölümünden 39 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hanau'da oğlunu kaybeden Behçet Gültekin yaşamını yitirdi

Hanau'da ırkçı Alman Tobias Rathjen'in 19 Şubat akşamı kurşunladığı iki nargile barda hayatını kaybenler arasında bulunan 37 yaşındaki Gökhan Gültekin'in 74 yaşındaki kanser hastası babası Behçet Gültekin bu sabah yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölümünden 39 gün sonra hayata veda eden Behçet Gültekin üç yıldır kanser tedavisi görüyordu. Gültekin'in cenazesi oğlunun da defnedildiği, memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

Hep dostluk mesajları verdi

Saldırıdan sonra metanetini koruyarak katıldığı her ortamda barış ve dostluk mesajları veren Behçet Gültekin, Hanau'da düzenlenen anma etkinliğine tekerlekli sandalye ile katılmıştı.

Anma etkinliğinden sonra duygularını DW Türkçe'ye anlatan Gültekin, oğlunun Almanya'da doğup büyüdüğünü ve böylesi bir ölümü hak etmediğini söylemişti. Saldırıda kaybettiği oğlu Gökhan'ın nişanlı olduğunu ve evlilik hazırlıkları yaptığını anlatan Gültekin, duygularını "Siz olsanız ne hissedersiniz?" diyerek ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Hanau'da 19 Şubat 2020'de akşam saatlerinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının faili ırkçı Alman Tobias Rathjen ise kısa süre sonra, 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü olarak bulunmuştu. Saldırıda beşi Türk 9 göçmen hayatını kaybetmişti.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

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