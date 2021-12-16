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Hanau’daki ırkçı saldırı soruşturması kapanıyor

16.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Federal Başsavcılığı, 19 Şubat 2020’de Hanau kentinde düzenlenen ve aralarında Türkiye kökenlilerinde de bulunduğu 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırı hakkında takipsizlik kararı verdi.

Almanya'da Federal Başsavcılık, 19 Şubat 2020'de Hanau kentinde düzenlenen ve aralarında Türkiye kökenlilerinde de bulunduğu 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırı soruşturmasına ilişkin takipsizlik kararı verdi. Başsavcılık, Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde bulunan Hanau kentindeki saldırıyı düzenleyen Tobias R. isimli ırkçı saldırgana yardım eden ya da destekçisi olan kişilere ilişkin delil bulunmadağını duyurdu.

Başsavcılık saldırganın tek başına hareket ettiğinden yola çıkıyor. Tobias R. adlı saldırgan, aralarında Türkiye kökenli vatandaşların da bulunduğu 9 kişiyi katletmiş, akabinde annesini de öldürürek intihar etmişti.

Federal Başsavcılık, yaptığı açıklamada olayın ırkçı bir saldırı olduğuna yönelik vurgusunu tekrarladı. Hanau'da öldürülen 9 kişi Türk, Kürt, Bulgar, Romen, Afgan ve Roman kökenli kişilerdi. Ailesinde bir göç geçmii bulunan 9 kişinin katledidiği söz konusu olayda 5 kişi de yaralanmıştı.

Babası hakkında da suç duyurusu yapılmıştı

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, katilin babası hakkında suç duyurusunda bulunmuş, onu cinayete yardım ve saldırı planını ihbar etmemekle suçlamıştı. Ancak şimdiye kadar yürütülen soruşturmalarda 43 yaşındaki Tobias R.'in babasının da oğlunun saldırı planlarından haberdar olduğuna dair suç teşkil eden bir ipucu bulunmadığı sonucuna varıldığı bildiriliyor.

19 Şubat 2020'de Hanau kentinde 43 yaşındaki ırkçı Alman Tobias R. tarafından kısa sürede düzenlenen saldırıda Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ve Gökhan Gültekin katledilmişti. Tobias R. nargile kafeler başta olmak üzere düzenlediği silahlı saldırı sonrasında ailesiyle birlikte yaşadığı eve giderek annesini de vurmuştu. Başsavcılık saldırganın suçu "derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini" açıklamıştı.

AFP, ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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