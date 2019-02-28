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Handan Aşkın’ın eşi tarafından vurularak engelli bırakılması davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasında olduğu eşini silah ile yaralayarak engelli kalmasına neden olan Emre Aşkın 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Gaziosmanpaşa’da 2016 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Handan Aşkın’ı silahla vurarak engelli bırakan ve kayınçosu Sedat Sevin’i de yaralayan Emre Aşkın’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Boşanma aşamasında olduğu eşini silah ile yaralayarak engelli kalmasına neden olan Emre Aşkın 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziosmanpaşa’da 2016 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Handan Aşkın’ı silahla vurarak engelli bırakan ve kayınçosu Sedat Sevin’i de yaralayan Emre Aşkın’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Aşkın SEGBİS sistemi ile bağlanırken, mağdur Handan Aşkın katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Emre Aşkın’ın ‘eşe karşı öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarının işlendiğinin sabit olduğu açıkladı. Mütalaada sanığın 23 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Müşteki avukatları mütalaaya katıldıklarını ancak suçun tasarlayarak adam öldürme olduğunu düşündüklerini ve bu yönde ceza verilmesini istediklerini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.
“Ben canavar değilim”
Savunma yapan sanık Emre Aşkın ise “Böyle bir olayın meydana gelmiş olmasından dolayı pişmanım. Ben canavar değilim, sonuçta iki çocuk babasıyım. Bu olay eşim çocukların benden olmadığını söylediği o anlık psikolojiyle yaşandı. İnsan çaresiz kalıyor” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emre Aşkın hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl 8 ay, kayınçosu Sedat Sevin’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan ise sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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