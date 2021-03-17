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Handan Aşkın’ın eşi tarafından vurulmasına ilişkin dava yeniden görüldü

17.03.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Handan Aşkın’ın boşanmak istediği eşi tarafından engelli bırakılması, kardeşinin ise vurularak ağır yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Emre Aşkın’ın hakkındaki dava Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü.

Handan Aşkın’ın boşanmak istediği eşi tarafından engelli bırakılması, kardeşinin ise vurularak ağır yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Emre Aşkın’ın hakkındaki dava Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Eşi Handan Aşkın’ı engelli bırakan ve kardeşi Sedat Sevin’i ağır yaralayan tutuklu sanık Emre Aşkın yargılandığı davada, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 29 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 1 ‘inci Dairesi hükmün bozulmasına karar verdi. Yargıtay bozma ilamında, sanık Emre Aşkın’ın, Handan Aşkın’ı organlardan birinin işlevini sürekli olarak yitirecek nitelikte ağır derecede, mağdur Sedat Sevin’i ise vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte yaraladığı kaydedildi. Kararda, her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesi hususunun bozmayı gerektirdiği belirtildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Aşkın SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, şikayetçi Sedat Sevin ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını talep eden sanık avukatı, ‘’Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Adli kontrol tedbirleri ile tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Handan Aşkın ile Sedat Sevin ise duruşmadaki beyanında Yargıtay’ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.
Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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