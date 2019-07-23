MAGAZİN

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Şu sıralar oğlu Leon ile Bodrum'da tatilini sürdüren oyuncu Hande Ataizi, katıldığı bir canlı yayında şimdiki oyuncuları değerlendirerek yeni projelerinde soyunması için hangi şartları olduğunu açıkladı.

Woman TV'de yayınlanan Şafak Yavuz'un sunduğu Bodrum'dan canlı yayınlanan Marina Sohbetleri programına konuk olan oyuncu Hande Ataizi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski oyunculuk ve şimdiki oyunculuklar arasında bir değerlendirme yapan Ataizi, şimdiki oyuncuların daha kolay yoldan para kazanmak adına hareket ettiklerini fakat kendi döneminde konservatuvar eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Hande Ataizi kum festivali2

Kendi döneminde konservatuvar eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Hande Ataizi, Şafak Yavuz'un sunduğu Marina Sohbetleri'nde eskiden rol aldığı projeler hakkında da konuştu. Oyuncunun rol gereği soyunmasının normal olduğunu belirten Ataizi, şu ifadeleri kullandı:

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SOYUNMAK İÇİN ŞARTLARI VAR

"Soyunmam için çok iyi bir yapım, iyi bir yönetmen ve çok inandığım bir iş olması gerekiyor.

FİT VÜCUDUNUN SIRRI

Ayrıca Haftada 4-5 gün spor yaptığını belirten Ataizi, "Fiziğimi buna borçluyum. Beslenmeme ve uykuma dikkat ediyorum. Hemen hemen her şeyi yerim. Her şeyden dozunda yerim. Vegan değilim." dedi."

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