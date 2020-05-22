Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Biraz patavatsızlık ettim

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması geldi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka Parkı'nda görüntülendi.

Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Ataizi, oğluyla çimlerin üzerinde oynayarak vakit geçirdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Ataizi, "Koronavirüs sebebiyle evlilik ertelendi" açıklamasını yaptı.

Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu için söylediği "Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp, onun yerine koy. O adam daha iyi oynar" cümleleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

46 yaşındaki Hande Ataizi, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Ben Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. Ben o programda 'Kıvanç mı? Kenan mı?' sorusu sorulduğunda Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi. Kötü bir niyetle söylemedim.

İnsanlar karantinada evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar? Biraz patavatsızlık ettim. Ben de oyuncu olduğum için naçizane fikrimi beyan ettim."

