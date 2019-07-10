MAGAZİN

Hande Ataizi kaslı pozuyla olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

zun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Hande Ataizi, kaslı pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ataizi'ye takipçilerinden yorum yağdı.

Hande Ataizi kaslı pozuyla olay oldu!

90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle hayatımıza giren ve ekranların en çok aranılan yüzü haline gelen Hande Ataizi, son yıllarda kameralardan bir hayli uzak kaldı.

Son olarak Kanal D'de 4 Kadın Zamanı isimli programa başlayan Hande Ataizi'nin ekran macerası kısa sürmüştü. Ataizi, sosyal medyadan paylaştığı kaslı fotoğrafıyla sessizliğini bozdu.

Ataizi spor salonundan paylaştığı poza " İşte yaza merhaba arkadaşlar" notunu düştü.

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Hande Ataizi, kaslarını sergilediği pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi. Oyuncuya , "Harika görünüyorsun, ama bu kadarı fazla" yorumunda bulundu.

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