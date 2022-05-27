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Hande Ataizi: Kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu

27.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Ataizi, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu. Ünlü oyuncu, geçmiş yıllarda magazin gündeminde sıkça yer almasıyla ilgili itirafıyla dikkat çekti. Ataizi bir dönem magazin gündeminde adının sık anılmasıyla ilgili "Kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu" dedi.

Hande Ataizi: Kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu

'Camdaki Kız' adlı dizide 'Cana Yalçın' karakterine hayat veren Hande Ataizi itiraflarıyla dikkat çekti. Hande Ataizi, Fatih Altaylı'nın, 'Bir dönem magazin gündeminde çok gözüküyordun. Sonra o hayatı bıraktın. Bir Hülya Avşar bir de sendin' yorumuna karşılık verdi.

Güzel oyuncu, "O zaman magazin çok daha başkaydı. O dönemde ben de 18 yaşında bir genç kızdım ve çok iddialı bir tipim de yoktu, manken değildim sonuçta... İki-üç fotoğrafta kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu. Belki de enteresan bir karakter olduğum için magazini üzerime çok çekmişimdir diye düşünüyorum" diye konuştu.

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"NE DEDİN SEN?" KRİZİ

Ardından Ataizi, 2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programın 37'nci bölümünde, şarkıcı Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasında yaşanan tokat skandalı ile gündeme gelmişti.

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Hande Ataizi, yıllar sonra yaşadığı bu olay ile ilgili; “Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı” demişti.


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Hande Ataizi
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