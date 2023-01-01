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Hande Baladın'a sesli ve görüntülü mesajlarla taciz! Korkudan antremana bile gidemez oldu

01.01.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Hande Baladın yaşadığı taciz olayı yüzünden zor günler geçiriyor. Baladın'a gelen sesli ve görüntülü mesajlar ünlü sporcuyu canından bezdirdi. Hande Baladın yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı. Milli voleybolcu Hande Baladın suç duyurunda bulundu.

Hande Baladın'a sesli ve görüntülü mesajlarla taciz! Korkudan antremana bile gidemez oldu

Milli voleybolcu Hande Baladın kendisine sosyal medyadan gelen taciz içerikli mesajlar yüzünden korku dolu günler geçiriyor. Sosyal medya hesabından gönderilen taciz içerikli mesajlar nedeniyle korku ve paniğe kapılan milli voleybolcu Hande Baladın, antrenmana gidemeyecek hale geldi.

Sesli ve görüntülü mesajlarda genç sporcuya gönderilen, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından milli voleybolcu Hande Baladın suç duyurunda bulundu.

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Milli oyuncu kendisine aynı içerikli mesaj ve ses kayıtlarını gönderen kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

"BENİ ENGELLEMEYİNCE..."

Soruşturma kapsamında sosyal medya kullanıcısı 31 yaşındaki bir üniversitenin son sınıf Hukuk fakültesi öğrencisi Sergen G.'ye ulaşıldı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; ifadesi alınan üniversiteli, sosyal medya hesaplarının sahibi olduğunu kabul etti.

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Sergen G., 'Ben Hande'yi milli sporcu olduğu için tanırım. Kendisine ulaşmak için çeşitli kullanıcılar oluşturup kendisine mesaj attım. Benim attığım mesajlar sonrası beni engellemedi. Engellemediği gibi attığım mesajlara karşılık gelen video ve fotoğraflar paylaştı. Paylaşımları sonrası benden hoşlanmaya başladığını düşündüm. Bu durumu ciddiye aldım. Bana karşılık verdiği için mesajlarıma devam ettim. Kendisine attığım mesaj halen durmaktadır. Beni reddetmiyor' dedi.

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4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet savcısı Kerem Ali Yakut tarafından milli voleybolcuyu attığı cinsel içerikli mesajlarla taciz eden ve sürekli mesaj atarak huzur ve sükûnunu bozan genç hakkında, 'Cinsel Taciz ve Kişilerin Huzur sükununu bozma' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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