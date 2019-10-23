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Hande Çilingir'e "Yılın Teknolojide İlham Veren Kadın Ödülü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney: - "Kadınların teknoloji alanını sahiplenmesini, bu alanda gösterdiği cesareti, motivasyonu ve yaktıkları ışığı çok önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Teknolojide Kadın Derneğince (Wtech), dijital içerik üreticileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren INFLOW Summits Ödülleri kapsamında verilen "Yılın Teknolojide İlham Veren Kadın Ödülü'ne, dijital pazarlama şirketi Insider'ın Kurucu Ortağı Hande Çilingir layık görüldü.

Wtech'ten yapılan açıklamaya göre, dijital içerik üreticileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren INFLOW Summits Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödüller kapsamında Wtech tarafından ilk kez verilen "Yılın Teknolojide İlham Veren Kadın Ödülü"nü, AR tabanlı algoritmalar üzerinden markalara dijital pazarlama çalışmalarında daha fazla verimlilik ve başarı sunan Hande Çilingir kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wtech Başkanı Zehra Öney, henüz çok yeni kurulan bir dernek olmalarına rağmen yarısından fazlası global kurumsal şirketler olmak üzere 150 üyeye ulaştıklarını bildirdi.

Daha kapsayıcı ve toplumun her kesimini kucaklayacak teknolojik toplumsal dönüşüm için "teknoloji insan işidir" düsturuyla çalıştıklarını belirten Öney, şunları ifade etti:

"Wtech olarak, kadınların teknoloji alanını sahiplenmesini, bu alanda gösterdiği cesareti, motivasyonu ve yaktıkları ışığı çok önemsiyoruz. Bu alanda diğer kadınlar için rol model olan, ilham veren, yol açan kadınlara ilk kez bu yıl 'Yılın Teknolojide İlham Veren Kadın Ödülünü' verdik. Dernek olarak kadının farkındalığını ve motivasyonunu artırmak, kadınları teknoloji sektöründe görünür ve aktif rol alır hale getirebilmek adına büyük çaba sarf ediyoruz."

Ödülünü, Wtech Yönetim Kurulu Üyesi Demet İkiler'in elinden alan Çilingir ise ilk kez verilen bir ödülü almanın gururunu taşıdığını, kadınlara teknoloji sektöründe rol model olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Wtech

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