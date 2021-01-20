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’Hande Çinkitaş cinayeti’ davası ertelendi

20.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklanan babası ve üvey annesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kadıköy’de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklanan babası ve üvey annesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın bıçak ve çekiç darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan baba Nezih Çinkitaş(58) ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın (51), “canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme” ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Basın mensupları duruşma salonuna alınmadı
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş cezaevinden getirilirken, Hande Çinkitaş’ın annesi müşteki Handan Yılmazer ile avukatı Hasan Kocabey katıldı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu. Covid-19 tedbirleri kapsamında izleyiciler ve basın mensupları duruşma salonuna alınmadı. Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük, “Davaya katılma talebimiz vardır” dedi. Suçtan zarar görmüş olması ihtimalinin göz önünde bulunduran mahkeme, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve avukatının duruşmaya kabulüne karar verdi.

Sanıklar beraatini istedi
Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş, aleyhe hususları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerine karar verilmesini istedi. Ek savunma için süre istemediklerini söyleyen sanıklar, “Eski savunmalarımı aynen tekrar ederim” dedi. Ayrıca duruşmada 10 kişi tanık olarak dinlendi.

Tutukluluklarının devamına hükmedildi
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş’ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş’a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Olay günü sanıklar dışında ikamete üçüncü bir şahsın girdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın ifadelerinin çelişkili olduğu kaydedildi. İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın “canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmaları talep edildi.

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