Hande Çinkitaş’ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Kadıköy’de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın bıçak ve çekiş darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, bugün ilk kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi açıklama yapan Hande Çinkitaş’ın annesi, “20 yıldır ben bu anı bekliyordum, çok şükür Allah’ıma, yüce adaletine bu anı bana gösterdi. En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan ve “canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istene baba Nezih Çinkitaş(58) ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş(51) bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşma öncesinde Hande Çinkitaş’ın annesi ve avukatı adliye önünde açıklama yaptı.

“20 yıldır bu anı bekliyordum”

Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer, “Bir anne neler hissedebilir ki. Yoğun duygular içerisindeyim. 20 yıldır ben bu anı bekliyordum, çok şükür Allah’ıma, yüce adaletine bu anı da bana gösterdi İnşallah. Bugün de en ağır cezayı almalarını istiyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım artık öncü oldu, inşallah diğer çocuklarında faili meçhulleri bulunur. En ağır cezayı almalarını istiyorum. 19 yıl bitti artık 20 yıl oldu. Neler hissetmedim ki hala yeni olmuş gibi olaylar. Ben duygularımı nasıl size ifade edebilirim. Bütün duygular var içimde, kızım benim her şeyimdi” dedi.