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Hande Çinkitaş’ın babası ve üvey annesine 19 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

18.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de 19 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Kadıköy’de 19 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın bıçak ve çekiş darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan baba Nezih Çinkitaş(58) ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş(51) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş’ın 4 Ocak 2001 tarihinde babası ve üvey annesiyle birlikte yaşadığı İçerenköy’deki evinde öldürülmüş halde babası tarafından bulunduğu anlatıldı.

kamete giren üçüncü bir şahıs yok
İddianamede, olayın gerçekleştiği daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izinin olmadığı, şüpheli Nezih Çinkitaş’ın ifadesinde ikamete gittiğinde kapının yarı açık olduğunu, anahtarının olmadığını ve kızını yerde yatar pozisyonda gördüğünü, ilk başta yerde uyuyakaldığını düşündüğünü söylediği kaydedildi. Göğsüne kadar sıyrılmış bir tişört ile kanlar içerisinde yerde yatan maktulün uyuyakaldığının düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığının belirtildiği iddianamede, şüpheliler dışında ikamete üçüncü bir şahsın girdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı vurgulandı.

“Şüphelilerin ifadeleri çelişkili”
İddianameye göre, şüpheli Nezih Çinkitaş 5 Kasım 2020 tarihli ifadesinde, olay günü kahvaltı sofrasının kurulu olmadığını, evde kahvaltı yapmadığını beyan etti. Ancak şüpheli Şehnaz Çinkitaş, 4 Aralık 2020 tarihli ifadesinde, eşi Nezih ile birlikte kahvaltı yaptıklarını ve kahvaltı sofrasını toplamadan saat 08.50-09.10 sıralarında evden ayrıldığını söyledi. Olay yeri inceleme kayıtlarında ve fotoğraflarda kahvaltı yapılan masanın toplu, örtüsünün örtülü ve düzenli olduğu, maktulün otopsi raporunda midesinin boş olduğu tespit edildi.

Babanın HTS kayıtları ortaya çıktı
Şüpheli Nezih Çinkitaş’ın ifadesinde, aracının ve evin anahtarlarını salonda bulunan yemek masasının üzerine bıraktığını söylediği ancak olay yeri fotoğraflarında evin salon kısmında bulunan yemek masasının üzerinde araca ait ruhsat ve anahtarları masa üzerinde görülmediği kaydedildi. Olaydan yaklaşık 11 gün sonra olay yerinde bulunamayan kayıp daire anahtarının bulunduğu belirtildi. İddianamede, Nezih Çinkitaş’ın olay tarihinde İçerenköy haricinde değişik sebeplerle birçok semtte bulunduğunu ifadelerinde beyan ettiği ancak şüphelinin olay tarihinde kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarında olay günü cinayetin gerçekleştiği içerenköy haricinde başka bir yerde sinyal bilgisinin olmadığının tespit edildiği vurgulandı.

“Cici annem kızıyor”
Olay günü Hande Çinkitaş’ın 08.50 sıralarında apartman görevlisinin zilini çaldığı, apartman görevlisinin eşinin kendisine neden kendi kapılarının ziline basmadığını sorduğunu, Hande Çinkitaş’ın da şüpheli Şehnaz Çinkitaş’ı kastederek ‘cici annem kızıyor, kardeşim uyuyor diye’ dediği anlatıldı.

İddianamede, Hande Çinkitaş’ın kardeşi E.Ç.’nin ifadesine de yer verildi. E.Ç.’nin ifadesinde, babası Nezih Çinkitaş’ın "Hande’yi evet ben öldürdüm" dediğini söyledi.

Bıçakta babanın DNA’sı bulundu
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 29 Eylül 2020 tarihindeki raporunda, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta şüpheli Nezih Çinkitaş’a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin olay tarihinde ve anında olay yeri olan ikametlerinde bulunduklarının sabit olduğu, ifadelerinde çelişki olduğu, olay günü şüpheliler harici üçüncü bir şahsın daireye geldiğine ve olayla herhangi bir bağlantısının olduğuna dair delilin bulunmadığı hususları dikkate alındığında şüphelilerin cinayeti birlikte hareket ederek işledikleri anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Şüpheliler Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

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