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Hande Doğandemir: ‘Aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok’

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, "Benim aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok. Aşkın ilgi duyduğunuz cinse hissettiklerinizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hande Doğandemir: ‘Aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok’

Bu yıl Craft Tiyatro yapımı Waterproof’ta Sian karakterini canlandırmaya hazırlanan başarılı oyuncu Hande Doğandemir, MAG’e verdiği röportajda, “Birbirinden çok farklı karakterler canlandırma şansım oldu hepsini de çok sevdim. Şu an en merak ettiğim Waterproof oyunu için çalıştığım Sian karakteri” dedi.

Dizi sektörü ile ilgili “Artık ne söylersek boşa gidiyor gibi hissediyorum” diyen Doğandemir, sekötrü elinde tutan kanalların, yapımcıların ve RTÜK’ün geldiği nokta ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hem süreler hem de sansürler artık yaratıcı hikayelerin varolmasını nerdeyse imkansız kıldı. Ben üzülüyorum açıkçası bize umut veren dijital platform da artık RTÜK'e bağlandığına göre orda da nasıl üretilebilir bilemiyorum.”

Aşka dair kalıplaşmış bir tanımı olmadığını söyleyen Doğandemir, “Aşkın ilgi duyduğunuz cinse hissettiklerinizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

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