Hande Doğandemir'den bikinili yaza veda pozları!

Nuh Tepesi ve Gelincik filmlerinin yetenekli başrol oyuncusu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde bir dergi için çektirdiği pozlarla beğeni toplamıştı.



Hükümsüz'ün yanı sıra yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Doğandemir, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Güzel oyuncu mavi bikinisiyle çekilen pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

Yaza veda eden Doğandemir, paylaşımına "Merhaba Eylül" notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.



