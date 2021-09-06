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Hande Doğandemir'den bikinili yaza veda pozları!

06.09.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Exxen'deki Hükümsüz dizisinde başrol oynayan Hande Doğandemir, geçtiğimiz haftalarda imaj yenilemişti. Güzel oyuncu, mavi bikinisiyle çekilen yaz pozlarını paylaştı.

Hande Doğandemir'den bikinili yaza veda pozları!

Nuh Tepesi ve Gelincik filmlerinin yetenekli başrol oyuncusu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde bir dergi için çektirdiği pozlarla beğeni toplamıştı.
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Hükümsüz'ün yanı sıra yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Doğandemir, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Güzel oyuncu mavi bikinisiyle çekilen pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

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Yaza veda eden Doğandemir, paylaşımına "Merhaba Eylül" notunu yazdı.

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Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Hande Doğandemir
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