Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Kalça dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annemizi Saklarken dizisi ile televizyonlara dönmeyi planlayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in, 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.

Hande Doğandemir, yapımcılığını Ojo Pictures'in üstlendiği Annemizi Saklarken dizisiyle ekrana dönüyor. Dizide Handan karakterine hayat verecek olan oyuncu, Kutsi ile başrolü paylaşacak.

Nişantaşı'nda bir moda atölyesinde müşteri asistanı olarak çalışan Handan'ın hayatı, evlilik hazırlığında olan Dündar ile kesişince, kökünden değişecektir.



