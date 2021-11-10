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  4. Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Kalça dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Kalça dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

10.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümsüz dizisinde hayat verdiği Filiz rolüyle büyük beğeni toplayan Hande Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu.

Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Kalça dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annemizi Saklarken dizisi ile televizyonlara dönmeyi planlayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in, 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.

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Hande Doğandemir, yapımcılığını Ojo Pictures'in üstlendiği Annemizi Saklarken dizisiyle ekrana dönüyor. Dizide Handan karakterine hayat verecek olan oyuncu, Kutsi ile başrolü paylaşacak.

Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Kalça dekoltesi dikkat çekti!

Nişantaşı'nda bir moda atölyesinde müşteri asistanı olarak çalışan Handan'ın hayatı, evlilik hazırlığında olan Dündar ile kesişince, kökünden değişecektir.

Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Kalça dekoltesi dikkat çekti!


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Anahtar Kelimeler:
Kutsi Hande Doğandemir
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