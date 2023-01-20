MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

20.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisinin final yapmasıyla setlere ara veren güzel oyuncu Hande Doğandemir, başrolünde yer aldığı 49 filminin galasına katıldı. Straplez bir elbise tercih eden Hande Doğandemir, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu gibi isimleri buluşturan 49 filminin galası, dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Filmde 'Sahra' karakterini canlandıran Hande Doğandemir, iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, gala pozlarına ''Sondan başa dün gece'' notunu düştü.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Hande Doğandemir'i, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Selim Bayraktar gibi isimler alev emojisine boğdu. Takipçileri güzel yıldıza ''Savaşçı prenses'' ve ''Ekranların en doğal yüzü'' gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Televizyona dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Hande Doğandemir, Exxen'de yayınlanan Sadece Arkadaşız dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Bir dönem Mert Fırat ve Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in şimdilerde yalnız olduğu biliniyor.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı bile kulaklarına inanamadı! Yengesiyle kaçtığı iddia edilen adamdan şoke eden itiraf: "Karımın şiddeti yüzünden..."Müge Anlı bile kulaklarına inanamadı! Yengesiyle kaçtığı iddia edilen adamdan şoke eden itiraf: "Karımın şiddeti yüzünden..."
Üstü de altı da olay! İddialı seçimÜstü de altı da olay! İddialı seçim
Müjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşındaMüjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşında
Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir 49 Oyuncu İsmail Hacıoğlu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.