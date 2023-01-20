Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu gibi isimleri buluşturan 49 filminin galası, dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Filmde 'Sahra' karakterini canlandıran Hande Doğandemir, iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, gala pozlarına ''Sondan başa dün gece'' notunu düştü.

Hande Doğandemir'i, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Selim Bayraktar gibi isimler alev emojisine boğdu. Takipçileri güzel yıldıza ''Savaşçı prenses'' ve ''Ekranların en doğal yüzü'' gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Televizyona dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Hande Doğandemir, Exxen'de yayınlanan Sadece Arkadaşız dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Bir dönem Mert Fırat ve Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in şimdilerde yalnız olduğu biliniyor.



