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  4. Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

03.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde başrolünde yer aldığı 49 filminin galasında dekoltesiyle boy gösteren Hande Doğandemir, yine cesur tercihiyle dikkat çekti. Instagram hesabından iddialı stilini paylaşan Hande Doğandemir, ceketinin içine giydiği mini büstiyerli pozlarıyla büyüledi.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, cesur pozlarına ''Siyaha geri dönüş'' notunu düştü.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Siyah ceketinin içine yine siyah bir büstiyer tercih eden yıldız, fotoğrafları da siyah beyaz filtreyle paylaştı.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Hande Doğandemir'e meslektaşları Sinem Ünsal ve Çağlar Ertuğrul'dan da beğeni geldi.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Takipçileri güzel oyuncuya ''Sen bu dünyadan olmayacak kadar güzelsin'' ve ''İşte zarafet, işte asalet'' gibi yorumlarda bulundu.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Hayat Bugün dizisi erken final yapan ünlü oyuncunun yeni projeleri hayranları tarafından merak edilmeye başlandı.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

49 filmiyle sinemaya geri dönen yıldızın şimdilerde dizi tekliflerini değerlendirme aşamasında olduğu konuşuluyor.

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

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