Hande Doğandemir'in göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Takipçileri dayanamadı

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, cesur pozlarına ''Siyaha geri dönüş'' notunu düştü.

Siyah ceketinin içine yine siyah bir büstiyer tercih eden yıldız, fotoğrafları da siyah beyaz filtreyle paylaştı.

Hande Doğandemir'e meslektaşları Sinem Ünsal ve Çağlar Ertuğrul'dan da beğeni geldi.

Takipçileri güzel oyuncuya ''Sen bu dünyadan olmayacak kadar güzelsin'' ve ''İşte zarafet, işte asalet'' gibi yorumlarda bulundu.

Hayat Bugün dizisi erken final yapan ünlü oyuncunun yeni projeleri hayranları tarafından merak edilmeye başlandı.

49 filmiyle sinemaya geri dönen yıldızın şimdilerde dizi tekliflerini değerlendirme aşamasında olduğu konuşuluyor.



