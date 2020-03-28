MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Doğandemir: Linç derecesinde tepki alıyorum

Hande Doğandemir: Linç derecesinde tepki alıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Doğandemir, katıldığı bir programda estetiği olmadığını ancak insanların buna inanmadığını söyledi.

Doğandemir, konuyla ilgili "Neredeyse linç derecesinde tepki alıyorum, inanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir

Oyuncu Hande Doğandemir, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
34 yaşındaki Doğandemir, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.
Bilinmeyenlerini anlatan Hande Doğandemir, hiç estetiği olmadığını ve insanların buna inanmadığını dile getirdi.

"CANIM İSTERSE YAPTIRIRIM"

"CANIM İSTERSE YAPTIRIRIM"
Doğandemir, konuyla ilgili şunları söyledi: Estetiğim yok. Herkes var zannediyor, inanmıyorlar. Bu konuda ciddi tepkiler alıyorum. Neredeyse hakaret ve linç derecesinde tepkiler... Olsa saklamam. Bu çok ayıp bir şeymiş gibi davranılıyor. Gerçekten yok. Canım isterse yaptırırım.
Öte yandan Hande Doğandemir'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande doğandemir, estetik, linç,

En Çok Okunan Haberler

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Genelge yayımlandı! İşte seyahat kısıtlmasının ayrıntıları

Genelge yayımlandı! İşte seyahat kısıtlmasının ayrıntıları

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi: Yolcuların bileti iptal edildi

Otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi: Yolcuların bileti iptal edildi

Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Trump, 2,2 trilyon dolarlık paketi onayladı

Trump, 2,2 trilyon dolarlık paketi onayladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Öz ve Nusret'ten canlı yayın: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Mehmet Öz ve Nusret: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Deniz Çakır'dan oyunculara ve yapımcılara tepki!

Deniz Çakır'dan oyunculara ve yapımcılara tepki!

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi okudu

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi okudu

Koronavirüsü atlatan Tom Hanks ve Rita Wilson evlerine döndü

Sevindiren haber geldi! Evlerine döndüler

Büşra Pekin: Kaç kilo aldınız? Doğru söyleyin...

'Kaç kilo aldınız? Doğru söyleyin...'

Karantinada olan Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satmaya başladı

Karantinada olan ünlü model çıplak fotoğraflarını satmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.