Haberleri görünce çılgına dönen Hande Doğandemir ertesi gün, sevgilisi Mert fırat ile buluştu. Görüşme sonrası Hande, Mert fırat’ı Instagram’da takipten çıkardı.

Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı

1 / 7 Oyuncu Mert Fırat, 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy’de görüntülenmişti.

2 / 7 6 Mayıs’ta ise bir ayrılıp bir barıştığı meslektaşı Hande Doğandemir ile Beşiktaş’ta görüldü.

3 / 7 İddiaya göre; bu veda buluşmasıydı. Mert Fırat, İdil Fırat ile olan yeni ilişkisini açıkladı.

4 / 7 Yeniden bir araya gelmek için umutlarını yitiren Hande Doğandemir bu görüşmeden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ı, Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Mert Fırat zaten Hande Doğandemir’i takip listesinden çıkarmıştı

5 / 7 Mert Fırat ve İdil Fırat böyle görüntülenmişti.

6 / 7 İdil Fırat