Haberleri görünce çılgına dönen Hande Doğandemir ertesi gün, sevgilisi Mert fırat ile buluştu. Görüşme sonrası Hande, Mert fırat’ı Instagram’da takipten çıkardı.
Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı
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Oyuncu Mert Fırat, 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy’de görüntülenmişti.
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6 Mayıs’ta ise bir ayrılıp bir barıştığı meslektaşı Hande Doğandemir ile Beşiktaş’ta görüldü.
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İddiaya göre; bu veda buluşmasıydı. Mert Fırat, İdil Fırat ile olan yeni ilişkisini açıkladı.
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Yeniden bir araya gelmek için umutlarını yitiren Hande Doğandemir bu görüşmeden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ı, Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Mert Fırat zaten Hande Doğandemir’i takip listesinden çıkarmıştı
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Mert Fırat ve İdil Fırat böyle görüntülenmişti.
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