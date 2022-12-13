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Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

13.12.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde rol aldığı dizilerde sık sık erken finali gören güzel oyuncu Hande Doğandemir, bu defa cesur Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Geçmişten kalan iddialı pozlarını peş peşe paylaşan Hande Doğandemir, sütyensiz stiliyle bakanna yeniden baktırdı.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Hande Doğandemir, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı karelerle takipçilerini büyüledi. İçine hiçbir şey giymeyen Hande Doğandemir, yakasına çiçek kondurmayı ihmal etmedi.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Doğandemir bir sonraki paylaşımlarında ise derin dekoltesiyle dikkat çekti.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Doğandemir'in cesur pozlarını Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Çağlar Ertuğrul ve Yüsra Geyik gibi isimler de beğendi.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Hükümsüz ve Annemizi Saklarken dizilerinde aradığını bulamayan Hande Doğandemir, Hayat Bugün dizisinde de beklenilen reytinglere ulaşamadı. Geçtiğimiz günlerde final kararı alan dizide Hazar Ergüçlü, Ulaş Tuna Astepe ve Tansel Öngel gibi isimler rol alıyordu.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Hande Doğandemir, Exxen'de yayınlanan Sadece Arkadaşız dizisiyle ekrana geri dönecek.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Özel hayatıyla da merak uyandıran Hande Doğandemir, en son meslektaşı Onur Tuna ile aşk yaşamıştı.

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...


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