Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı! Ceketinin önünü açıp...

Hande Doğandemir, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı karelerle takipçilerini büyüledi. İçine hiçbir şey giymeyen Hande Doğandemir, yakasına çiçek kondurmayı ihmal etmedi.

Doğandemir bir sonraki paylaşımlarında ise derin dekoltesiyle dikkat çekti.

Doğandemir'in cesur pozlarını Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Çağlar Ertuğrul ve Yüsra Geyik gibi isimler de beğendi.

Hükümsüz ve Annemizi Saklarken dizilerinde aradığını bulamayan Hande Doğandemir, Hayat Bugün dizisinde de beklenilen reytinglere ulaşamadı. Geçtiğimiz günlerde final kararı alan dizide Hazar Ergüçlü, Ulaş Tuna Astepe ve Tansel Öngel gibi isimler rol alıyordu.

Hande Doğandemir, Exxen'de yayınlanan Sadece Arkadaşız dizisiyle ekrana geri dönecek.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Hande Doğandemir, en son meslektaşı Onur Tuna ile aşk yaşamıştı.



