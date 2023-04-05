Hande Erçel dekolteli pozuyla büyüledi! Yeşilçam tarzına beğeni yağdı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel bir süredir sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Derin sırt dekoltesiyle adeta büyüleyen Erçel’in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan Hande Erçel’in 80’ler tarzı çok beğenildi.

En son Sen Çal Kapımı dizisi ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Türkan Şoray’a bir tek ben mi benzetiyorum”, “Türkan Sultanın havası var”, “Güzeller güzeli”, “Harikasın” yorumlarında bulundu.



