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  4. Hande Erçel dekolteli pozuyla büyüledi! Yeşilçam tarzına beğeni yağdı

Hande Erçel dekolteli pozuyla büyüledi! Yeşilçam tarzına beğeni yağdı

05.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündem olan Hande Erçel dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Erçel takipçileri tarafından Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’a benzetildi.

Hande Erçel dekolteli pozuyla büyüledi! Yeşilçam tarzına beğeni yağdı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel bir süredir sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Derin sırt dekoltesiyle adeta büyüleyen Erçel’in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

hande-erçel

Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan Hande Erçel’in 80’ler tarzı çok beğenildi.

hande-erçel-dekolteli

En son Sen Çal Kapımı dizisi ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Türkan Şoray’a bir tek ben mi benzetiyorum”, “Türkan Sultanın havası var”, “Güzeller güzeli”, “Harikasın” yorumlarında bulundu.

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