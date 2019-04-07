Hande Erçel annesi için kelebek dövmesi yaptırdı

Hande Erçel 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel’i 11 Ocak'ta kaybetmişti.

Genç oyuncu, kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi için kelebek figürü dövme yaptırdı.

Güzel oyuncu dövmenin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

11 Ocak'ta annesini kaybeden Hande Erçel, yaşadığı acıyı "Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Erçel cenazede de annesi kelebekleri sevdiği için annesinin tabutu ile yakalarına kelebek figürleri takmışlardı.



